FC Porto está em 4.º no ranking de clubes da IFFHS e Conceição já reagiu: «Orgulho no trabalho feito até aqui»

O FC Porto está em 4.º lugar no ranking de clubes da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), apenas atrás de Manchester City, Real Madrid e Inter Milão, que ocupam, por essa ordem, os três primeiros lugares da lista.Sérgio Conceição recorreu às redes sociais para reagir a este facto, lembrando o trabalho que se tem feito mas avisando para o que ainda há para fazer. "O FC Porto no quarto lugar do ranking da IFFHS. Orgulho no trabalho feito até aqui, conscientes de que há muito ainda por fazer", escreveu o treinador dos dragões.De referir ainda que neste ranking o Benfica ocupa o 16.º posto, enquanto o Sporting surge em 29.º.