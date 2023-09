FC Porto explica lesão de Pepe

No dia em que Iván Jaime se estreou nos treinos do FC Porto, uma das novidades foi a ausência de Pepe por lesão. O defesa-central internacional português ficou de fora da convocatória do Selecionador Nacional Roberto Martínez e hoje, em nota publicada no site oficial do clube, o FC Porto confirmou a lesão do jogador. De acordo com o clube, o capitão dos dragões está a contas com uma mialgia na perna direita e juntou-se aos também lesionados Romário Baró (tratamento), Gabriel Veron (tratamento) e Evanilson (treino integrado condicionado) no boletim clínico portista.O plantel orientado por Sérgio Conceição volta ao trabalho amanhã (sábado), pelas 10 horas.Recorde-se que o FC Porto defronta o Arouca no domingo, às 18 horas, em jogo a contar para a quarta jornada da Liga Betclic.