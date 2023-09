FC Porto fala em 'circo de manipulação': «Recurso a telemóveis simplesmente não existe nos regulamentos»

O FC Porto voltou esta quinta-feira a abordar a polémica ocorrida no jogo com o Arouca . No 'Dragões Diário' de hoje, os azuis e brancos confirmam a apresentação do recurso feito ontem e falam num "circo de manipulação" sobre o caso."Os artistas do costume podem continuar a dizer que o recurso a telemóveis está previsto nos regulamentos, mas vão continuar sem conseguir mostrá-lo porque simplesmente não existe. O FC Porto esteve sempre calado sobre o tema, limitou-se a informar que pretendia apresentar recurso - o que fez ontem -, enquanto outros montaram um circo de manipulação, porque a verdade não lhes interessa. Nunca interessou", pode ler-se.Recorde-se que o FC Porto entregou formalmente o seu protesto ao jogo com o Arouca ao Conselho de Justiça. Em suma, segundo apurou Record, os dragões alegam que, em nenhum ponto das normas está expressamente referido que o contacto entre árbitro e VAR pode ser realizado por telemóvel. O clube nortenho entende ter sustentação para o seu protesto, mantendo-se convicto da existência de base jurídica para que este vingue.