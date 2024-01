E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ontem Sérgio Conceição já ter dito que o jogo com o Boavista (1-1) foi " muito mal conduzido pela equipa de arbitragem ", o FC Porto voltou este sábado às críticas. "Ainda na primeira parte, Eustáquio foi vítima de um empurrão evidente dentro da área, mas não foi assinalado o penálti que se impunha – um erro apontado de imediato pelos especialistas em arbitragem", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário' deste sábado.E prosseguem: "Também não pode passar em claro o antijogo que marcou a parte final do desafio. Pepe constatou que 'a partir dos 70 minutos não se jogou mais', o que prejudica 'uma equipa intensa que quer sempre jogar' como é o FC Porto. 'Isto é o futebol português', lamentou o técnico mais titulado da história do clube".