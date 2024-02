FC Porto faz campanha para venda de bilhetes no jogo frente ao Rio Ave

A FC Porto Store do Mar Shopping, em Matosinhos, está com uma campanha especial para o jogo frente ao Rio Ave, agendado para sábado, no Estádio do Dragão.Na compra de um bilhete para esse encontro, é oferecido outro de igual valor ou dois bilhetes no caso de comprar outros dois, até um máximo de três bilhetes.Trata-se de uma campanha exclusiva da FC Porto Store do Mar Shopping.