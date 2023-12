FC Porto fica sem Taremi no início do ano: avançado foi convocado para a Taça da Ásia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por TeamMelli (@teammellifootball)

Mehdi Taremi foi convocado para representar o Irão na Taça da Ásia pelo que Sérgio Conceição vai ficar sem o influente avançado durante o mês de janeiro, possivelmente também parte do mês de fevereiro, uma vez que a competição disputa-se de 12 de janeiro a dia 10 do mês seguinte, no Qatar.Trata-se de um contratempo para o treinador do FC Porto, que 'perde' o jogador em pelo menos cinco jogos da Liga, incluindo a receção ao Sp. Braga, a 14 de janeiro.O Irão estreia-se na Taça da Ásia a 14 de janeiro, diante da Palestina.