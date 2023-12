FC Porto informa mercado que prevê ter "resultados francamente positivos" a 31 de dezembro

O FC Porto informou o mercado bolsista, em comunicado publicado esta segunda-feira na CMVM, que "prevê obter resultados francamente positivos em 31 de dezembro de 2023", assim como "vir a melhorar substancialmente os capitais próprios da sociedade, não podendo, no entanto, assegurar que estes serão já positivos a essa data".A sociedade azul e branca informou ainda que se "encontra em negociações com uma reputada empresa internacional" com vista "à assinatura de um contrato de parceria". A mesma "será consubstanciada na participação minoritária numa das empresas com os direitos comerciais do Grupo FC Porto e num investimento inicial com vista a modernizar o Estádio do Dragão"."A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que prevê obter resultados francamente positivos em 31 de dezembro de 2023 e em consequência disso, aliado a outras operações que estão em curso, vir a melhorar substancialmente os capitais próprios da Sociedade, não podendo, no entanto, assegurar que estes serão já positivos a essa data.Mais informa que esta sociedade se encontra em negociações com uma reputada empresa internacional, com reconhecida experiência na otimização das receitas comerciais relacionadas com grandes equipamentos desportivos, com vista à assinatura de um contrato de parceria com este objeto. Estando ainda em sede de negociação os contornos específicos da parceria, a mesma será consubstanciada na participação minoritária numa das empresas com os direitos comerciais do Grupo FC Porto e num investimento inicial com vista a modernizar o Estádio do Dragão e assim potenciar as receitas com ele relacionadas."