FC Porto já colhe os frutos da sua nova loja digital

A renovação da loja online do FC Porto começa já a render aos azuis e brancos. Segundo noticiou o Porto Canal, desde 27 de novembro o volume de vendas atingiu um crescimento de 85 por cento face ao período homólogo de 2022 e o número de pedidos subiu 55 por cento, algo fora do comum mesmo em época natalícia.A nova plataforma digital de comércio dos dragões, desenvolvida sob a solução Adobe Commerce em conjunto com o parceiro local Toogas, com o acompanhamento da Altice e da Sapo, faz parte do Programa de Transformação Tecnológica lançado pelos dragões em junho deste ano e que pretende reposicionar a presença digital do clube.