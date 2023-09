FC Porto já formalizou o pedido de anulação do jogo com o Arouca

O FC Porto já formalizou o pedido para a anulação do jogo com o Arouca no Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Segundo os regulamentos, os dragões tinham três dias para o fazer, mas, de acordo com as informações apuradas, o requerimento já deu entrada no órgão disciplinar.Este pedido surge um dia depois do FC Porto ter apresentado um protesto aos delegados da Liga, algo que aconteceu logo após o final do duelo com o Arouca. Mais tarde, em comunicado, os portistas justificaram a tomada de posição com uma "má conduta da equipa de arbitragem". "Esta medida tem como fundamento a atuação do árbitro no momento da reversão, na sequência de uma chamada telefónica e sem acesso às imagens do lance, do penálti assinalado pelo árbitro de campo por falta sobre Mehdi Taremi. A ação de Miguel Nogueira constitui uma violação das regras de jogo e um erro de direito com potencial impacto grave no desfecho do encontro", pode ler-se.