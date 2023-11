FC Porto lembra Bibota: «A saudade não abranda porque queremos sempre lembrar quem nos fez tão feliz»

A saudade não abranda, porque queremos sempre lembrar quem nos fez tão feliz



O eterno #Bibota partiu há um ano?#ComoNósUmDeNós pic.twitter.com/CmTgwRVCFe — FC Porto (@FCPorto) November 26, 2023

Faz hoje um ano que Fernando Gomes morreu e o FC Porto não passou obviamente ao lado da efeméride, tendo-o já homenageado este domingo. "A saudade não abranda, porque queremos sempre lembrar quem nos fez tão feliz. O eterno Bibota partiu há um ano", pode ler-se nas redes sociais dos dragões.O Bibota, conforme ficou conhecido no mundo do futebol, devido às Botas de Ouro que conquistou em 1982/83 e 1984/85, fica para sempre ligado às grandes vitórias dos dragões na década de 70 e principalmente nos anos 80, quando ergueram a Taça dos Campeões, Taça Intercontinental e Supertaça Europeia. Face ao seu carisma e grande respeito pelos adversários, Fernando Gomes tornou-se numa figura consensual no desporto português, ao ponto de o seu desaparecimento ter sido lamentado por todos.Gomes é o melhor marcador da história do FC Porto, com 355 golos.