FC Porto multado em 4.600 euros pelo Conselho de Disciplina

O Conselho de Disciplina da FPF multou o FC Porto num total de 4.618 euros, em resultado de dois processos disciplinares que tinham sido movidos já esta temporada.Um deles resultou numa multa de 1.428 euros, por falta de colaboração do FC Porto com a justiça desportiva, no caso, por não terem sido facultadas imagens do sistema de videovigilância do Dragão, com a agravante de ser reincidente. No entanto, o extrato da decisão não refere em que momento foi registado o episódio.O segundo processo, que originou multa de 3.190 euros, deveu-se a episódios registados no FC Porto-Leixões, da fase de grupos da Allianz Cup, em dezembro passado. Os dragões foram punidos por comportamento incorreto do público.