FC Porto multado em mais de 4 mil euros por atrasos "sem justificação" em Famalicão

O FC Porto foi multado em 4.080 euros devido a "atraso no início e no reinício" do jogo em Famalicão, na última jornada da Liga. De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF, os dragões não apresentaram qualquer justificação para o sucedido."Apesar de todos os esforços dos Delegados da Liga, a primeira parte do jogo iniciou-se com 5 minutos de atraso, em virtude da chegada tardia da equipa visitante, o Futebol Clube Porto, SAD, ao túnel de acesso ao relvado, não tendo sido apresentada qualquer justificação por parte da mesma", pode ler-se no mapa de castigos, tendo por base os relatórios do árbitro e do delegado de jogo.Cenário idêntico ao verificado após o intervalo: "Apesar de todos os esforços dos Delegados da Liga, a segunda parte do jogo iniciou-se com 3 minutos de atraso, em virtude da chegada tardia da equipa visitante, o Futebol Clube do Porto, SAD, ao túnel de acesso ao relvado, não tendo sido apresentada qualquer justificação por parte da mesma."Os dragões, recorde-se, são reincidentes neste tipo de situações, o que acabou por agravar a sanção.