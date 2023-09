O FC Porto não terá qualquer representante da gala do futebol profissional português, a Liga Portugal Awards, que se realiza esta quinta-feira, dia 7, pelas 19h30, na Âlfandega do Porto. De acordo as informações recolhidas por, a decisão está relacionada com o facto do canal televisivo que irá transmitir o evento ser a CNN Portugal.Ao aperceber-se da situação, Pinto da Costa entrou diretamente em contacto com Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, dando conta da indisponibilidade de qualquer elemento do FC Porto para marcar presença, deixando claro que tal situação não se relaciona com a relação saudável entre os dragões e a Liga Portugal, mas sim de uma decisão do clube em relação ao canal em causa, cuja linha editorial levanta reservas à SAD azul e branca.Face a isto, fica assegurada a presença de Pinto da Costa como orador no Thinking Football 2023, evento da organização da Liga Portugal, a realizar entre os dias 7 e 9 deste mês, na Super Bock Arena, no Porto.