FC Porto no top-10 de melhores clubes

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou o ranking dos melhores clubes do Mundo em 2023, com o FC Porto, o mais cotado entre os portugueses, a situar-se no 10º posto. Em relação ao período homólogo anterior, os dragões subiram duas posições.

Pelo segundo ano consecutivo, a tabela é liderada pelo Manchester City. Aliás, os cinco primeiros classificados continuam nos mesmos postos que ocupavam em 2022. No que toca aos clubes portugueses, o Sporting é o que mais se aproxima do FC Porto, no 15º posto, seguindo-se Benfica (33º) e Sp. Braga (41º).

Recorde-se que, no período em questão, os dragões foram vice-campeões nacionais, venceram a Allianz Cup e a Taça de Portugal, disputaram os oitavos de final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões e superaram a fase de grupos de 2023/24.

O início de um novo ano civil é sempre motivo para a IFFHS lançar alguns rankings com análises e critérios muito próprios e, de certa forma, este não foi o único a destacar os dragões.

O avançado iraniano Mehdi Taremi também representou o FC Porto com um lugar no onze ideal de jogadores asiáticos, igualmente em 2023.