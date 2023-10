FC Porto: Nunca uma SAD teve falência técnica tão profunda

A venda do passe de Otávio para o Al Nassr, em agosto, ajudará as contas portistas deste ano mas, ao não ter sido feita no exercício transato, deixou ainda mais exposta a ferida financeira da sua Sociedade anónima Desportiva (SAD). Com um prejuízo de 47,6 milhões de euros, o terceiro pior de sempre, foi agravado ainda mais o problema dos últimos anos: nunca, desde que foi criada a 5 de agosto de 1997, a SAD do FC Porto teve tamanha diferença negativa entre ativos e passivos, num total de 176 milhões de euros. Nem a SAD do FC Porto nem qualquer outra em Portugal. Leia o artigo na íntegra no Negócios.