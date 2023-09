FC Porto paga 7.372 euros em multas referentes ao jogo frente ao Gil Vicente

O FC Porto foi sancionado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com o pagamento de 7.372 euros, devido a factos ocorridos no jogo frente ao Gil Vicente, relativo à 5.ª jornada do campeonato.A maior multa (3.468 euros) diz respeito ao atraso na entrada da equipa para as duas partes, enquanto o uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos vale uma sanção de 3.190 euros.Insultos dos adeptos ao guarda-redes do Gil Vicente, nos momentos de reposição de bola em jogo, custam 714 euros.