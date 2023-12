FC Porto paga mais de 8 mil euros em multas do clássico, metade pelos atrasos da equipa

O FC Porto vai pagar mais de 8 mil euros em multas relacionadas com o clássico frente ao Sporting, da jornada transata da Liga Betclic. O mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) detalha que metade daquela verba, mais exatamente 4.080 euros, relaciona-se com o atraso da equipa à entrada para a partida, no caso de 4 minutos, e para o reatamento após o intervalo, aqui de 5 minutos. Os dragões, diga-se, não apresentaram qualquer justificação para o sucedido.Depois, o CD puniu ainda a SAD com uma multa de 1.020 euros por cânticos dos seus adeptos durante o encontro e mais 3.190 euros devido à deflagração de pirotecnia. Em suma, o FC Porto vai pagar um total de 8.290 euros.