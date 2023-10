FC Porto paga quase 14 mil euros por faltar à flash-interview do clássico

O clássico com o Benfica, da 7.ª jornada da Liga Betclic, saiu caro ao FC Porto também no que a multas diz respeito. Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina, os dragões terão de pagar um total de 13.592 euros por várias infrações, excluindo-se aqui os pagamentos habituais por cartões amarelos e vermelhos.Os azuis e brancos vão, desde logo, pagar 12.750 euros por nenhum dos seus jogadores ter comparecido à flash-interview pós-jogo. No documento é detalhado que a BTV indicou Diogo Costa, David Carmo, Zé Pedro ou Alan Varela como possíveis entrevistados, sendo que nenhum deles compareceu, não tendo sido prestada qualquer justificação para a sua ausência.Pelas mesmas razões, Sérgio Conceição viu ser-lhe aplicada uma multa de 612 euros, assim como Rui Cerqueira, diretor de imprensa do FC Porto, no caso de 230 euros.Ficou ainda confirmado que Fábio Cardoso irá cumprir um jogo de suspensão, no caso na receção ao Portimonense, da 8.ª jornada, em virtude de ter sido expulso no embate com os rivais encarnados.