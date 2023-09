FC Porto pede anulação do jogo com o Arouca "por má conduta da equipa de arbitragem"

O resumo do FC Porto-Arouca: os golos e todos os casos de um jogo atribulado, tudo num só video O resumo do FC Porto-Arouca: os golos e todos os casos de um jogo atribulado, tudo num só video

Em comunicado publicado minutos, o FC Porto informou que irá pedir a anulação do jogo com o Arouca "por má conduta da equipa de arbitragem". Em causa está o facto de o árbitro Miguel Nogueira ter revertido a sua decisão de assinalar penálti sobre Mehdi Taremi nos descontos da partida, numa altura em que os dragões perdiam por 1-0, sem acesso às imagens do lance em questão e baseando-se na informação que lhe foi dada pelo VAR."Clube pede a anulação da partida por má conduta da equipa de arbitragem. O FC Porto apresentou um protesto aos delegados da Liga tendo em vista a anulação do jogo com o Arouca."Esta medida tem como fundamento a atuação do árbitro no momento da reversão, na sequência de uma chamada telefónica e sem acesso às imagens do lance, do penálti assinalado pelo árbitro de campo por falta sobre Mehdi Taremi."A ação de Miguel Nogueira constitui uma violação das regras de jogo e um erro de direito com potencial impacto grave no desfecho do encontro", pode ler-se.