FC Porto: Prejuízo de 47,6 milhões é o 3.º maior de sempre da SAD

A SAD do FC Porto apresentou esta sexta-feira o 3.º maior prejuízo da sua histócia, cifrado em 47,6 milhões de euros. Nesta lista incluem-se alguns dos exercícios que levaram os dragões a ficar sob a alçada do acordo de fair play financeiro com a UEFA, do qual a sociedade saiu em julho deste ano.O topo continua a ser ocupado pela temporada 2019/20, com 116,16 milhões de euros de prejuízo, na qual os condicionalismos provocados pela pandemia penalizaram severamente o FC Porto, assim como a esmagadora maioria dos clubes nacionais e internacionais.ÉPOCA M€2019/20 116,162015/16 58,42022/23 47,62013/14 40,72011/12 35,7O exercício geral de 2022/23 quintuplica o prejuízo do seu 1.º semestre, que foi de 9,89 milhões de euros, "devido exclusivamente à inexistência de mais-valias de vendas de direitos desportivos de jogadores relevantes no período" que terminou a 30 de junho. Este balanço sucede aos 20,76 milhões de euros de lucro obtidos na temporada anterior, de 2021/22.