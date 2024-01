FC Porto prepara dérbi da Invicta só com Marcano no boletim clínico

O FC Porto realizou na manhã desta quarta-feira mais um treino de preparação para a visita ao Estádio do Bessa. Sérgio Conceição voltou a não poder contar com Marcano, em tratamento, e com Zaidu e Taremi, que estão ao serviço das seleções da Nigéria e do Irão, respetivamente.Ao contrário do sucedido na véspera, desta vez o boletim de treino portista não fez qualquer menção à presença de elementos da equipa B, depois de João Mendes, Martim Fernandes, Vasco Sousa e Wendel Silva terem estado na sessão que abriu a semana de trabalho.Esta quinta-feira os dragões voltam a trabalhar pela manhã no Olival (10h30), com Sérgio Conceição a fazer a antevisão do dérbi com o Boavista a partir das 12 horas.