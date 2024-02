FC Porto prepara deslocação a Barcelos com cinco lesionados

O FC Porto realizou, na manhã desta sexta-feira, o penúltimo treino de preparação para a deslocação a Barcelos, onde joga domingo, frente ao Gil Vicente, em jogo da 23.ª jornada da Liga e cujo pontapé de saída está marcado para as 18 horas.Nesta sessão, Sérgio Conceição voltou a contar cinco baixas, as dos lesionados Gonçalo Ribeiro, Wendell, Zaidu, Marcano e Taremi. Todos eles fizeram tratamento às respetivas lesões, sendo que o lateral-esquerdo brasileiro também passou pleo ginásio.Os dragões encerram a preparação para esse próximo jogo na manhã deste sábado, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportivo PortoGaia, no Olival. No final da sessão, Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas, em conferência de imprensa (12 horas), para fazer a antevisão à deslocação a Barcelos.