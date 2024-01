FC Porto presta tributo a Miki Fehér: «O futebol não esquece»

20 anos sem Miki Fehér ?? O futebol não esquece pic.twitter.com/qFckEseIwn — FC Porto (@FCPorto) January 25, 2024

No dia em que se assinala 20 anos sobre a morte de Miki Fehér, o FC Porto deixou nas redes sociais uma homenagem ao jogador húngaro, que vestiu a camisola dos dragões antes de rumar ao Benfica, em 2002."20 anos sem Miki Fehér. O futebol não esquece", escreveram os dragões na publicação.Fehér morreu de forma súbita, após colapsar em campo a 25 de janeiro de 2004 durante um jogo do Benfica com o V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques. Tinha 24 anos.