FC Porto promoveu uma conversa entre o primeiro e o mais recente marcador no Dragão

As comemorações dos 20 anos do Estádio do Dragão levaram o FC Porto a juntar Pepe e Derlei numa divertida conversa. O Ninja marcou o primeiro golo no Dragão, frente ao Barcelona, a 16 de novembro de 2003, e o capitão faturou diante do Antuérpia, para a Champions, na semana passada, naquele que foi o mais recente tento apontado na casa dos dragões. Os dois, que foram companheiros de equipa no emblema portista na primeira metade da época 2004/05, recordaram o tempo que passaram juntos e o significado do FC Porto para ambos."Foi uma sensação única, porque foi o primeiro golo naquele estádio, sabemos que vai ficar marcado para sempre, depois, marcar no Dragão foi sempre especial. Vinte anos do estádio, e 20 anos depois o Pepe está novamente no FC Porto. É mais um motivo para festejarmos, não apenas os 20 anos do Estádio do Dragão, mas também quase 20 anos da chegada do Pepe ao FC Porto. Vemos que parece ainda mais jovem do que quando chegou. Que Deus continue a abençoá-lo e a toda a equipa. O FC Porto para nós, portistas, é metade da vida, o FC Porto vai estar sempre na frente, sempre nos nossos corações", começou por revelar Derlei, na conversa difundida pelos meios de comunicação do FC Porto."Quem vestiu essa camisola, mesmo que seja por alguns minutos, nunca mais é o mesmo, é incrível a atmosfera que se vive, quem consegue passar uma temporada, ser campeão por um clube como esse, é indescritível. Vestir a camisola do FC Porto, sentir o que sentem esses adeptos, é incrível, ver esse estádio cheio é maravilhoso. É um prazer falar contigo depois de tanto tempo. Muito obrigado por tudo o que fez por mim enquanto atleta e companheiro de clube", prosseguiu o antigo avançado, dirigindo-se ao atual capitão dos dragões. Um agradecimento retribuído por Pepe."É incrível como este clube nos marca a nós e às nossas famílias também, tem algo especial que faz com que sintamos o clube como se fosse nosso e, por isso, para mim é um privilégio poder estar na história do clube, tanto eu como tu sentimos essa felicidade dentro de nós, fazer parte de um grande clube como o nosso. Aprendi muito contigo na primeira época aqui, foi uma época de muita aprendizagem, tanto tu, como o Vítor Baía, Jorge Costa, Maniche ajudaram-me muito aqui para poder ser quem sou hoje e poder passar um pouco do que aprendi nas primeiras épocas aqui no nosso clube", referiu Pepe.