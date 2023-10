FC Porto punido com interdição do Dragão por um jogo e multas de 8.670 euros

O FC Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina com um jogo de interdição do Estádio do Dragão e multas no valor de 8.670 euros, no seguimento de factos ocorridos na visita ao Moreirense, na 1.ª jornada da Liga Betclic.Uma parte do castigo, que decorre do processo disciplinar n.º 8 2023/24, surge de ilícitos relacionados com "Inobservância qualificada de outros deveres", artigo 118.º do Regulamento Disciplinar que penaliza os deveres incumpridos no artigo 35.º e que versa sobre questões de segurança. Por tal, os dragões foram sancionados com 1 jogo de interdição do recinto desportivo e 5.610 euros de multa.Além disso, os dragões foram também punidos à luz do artigo 182.º, n.º 2, que diz respeito a "Agressões graves a espectadores e outros intervenientes", por desrespeito do artigo 35.º do Regulamento Disciplinar e dos artigos 4.º e 10.º do Regulamento da Prevenção da Violência.De notar que, naquela partida,, uma delas com necessidade de tratamento hospitalar.