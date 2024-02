FC Porto queixa-se de empurrão a Galeno: «Com outras camisolas nem havia dúvidas...»

Todos os jogos, todos. Este empurrão com outras camisolas nem havia dúvidas. Se um empurrão destes nas costas não vale sinalização ao árbitro, que não poderia ver, então o que está lá a fazer o VAR? Isto é gozo. pic.twitter.com/5aiKusqx6B — FC Porto Media (@MediaPorto) February 12, 2024

A página 'FC Porto Media' voltou a manifestar-se na rede social X, desta vez após a derrota com o Arouca (3-2) e sobre um lance específico a envolver Tiago Esgaio e Galeno, aos 56 minutos da partida.Segundo a publicação, o lateral do Arouca empurrou o jogador do FC Porto e a falta deveria ter sido marcada, até podendo recorrer à utilização do videoárbitro."Todos os jogos, todos. Este empurrão com outras camisolas nem havia dúvidas. Se um empurrão destes nas costas não vale sinalização ao árbitro, que não poderia ver, então o que está lá a fazer o VAR? Isto é gozo", pode ler-se na descrição escrita na conta do Departamento de Comunicação dos portistas.