FC Porto e a condenação de César Boaventura: «Crimes de corrupção cometidos a favor do Benfica»

O FC Porto reagiu em comunicado à condenação de César Boaventura por três crimes de corrupção ativa, com punição acumulada de três anos e quatro meses de prisão de pena suspensa. Os dragões lembram a associação do empresário ao Benfica e exigem agora que a justiça desportiva avalie e aja em conformidade."A condenação em primeira instância de César Boaventura por três crimes de corrupção no desporto cometidos a favor do Benfica é uma mancha na história do futebol português. Em causa estão atos que ferem gravemente a verdade desportiva das competições e que contribuem para alimentar suspeições sobre o que determinou a classificação do campeonato na época em que foram cometidos. Por não ser verosímil que tais ações tenham resultado exclusivamente da vontade individual do condenado, exige-se que a justiça desportiva os avalie devidamente, apure responsabilidades e aja em conformidade", pode ler-se no comunicado partilhado no site oficial do FC Porto.