FC Porto reage à declaração de Carlos Xavier na Sporting TV: «Demasiado grave para passar incólume»

O que pensam sobre este discurso xenófobo, racista e de ódio na televisão do Sporting entidades como @sosracismo, @amnistiapt, @ERC_PT, @ECRI_CoE, @justica_pt, @govpt? Ou a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial? Isto é demasiado grave para passar incólume. pic.twitter.com/bioD81n0wQ — FC Porto Media (@MediaPorto) September 8, 2023

O FC Porto deixou duras críticas a, onde se referiu ao avançado como "o muçulmano que não sabia nadar e agora sabe mergulhar". Na conta destinada à imprensa, os dragões consideraram as declarações muito graves para passarem incólumes e identificaram várias entidades."O que pensam sobre este discurso O que pensam sobre este discurso xenófobo, racista e de ódio na televisão do Sporting entidades como SOS Racismo, Amnistia, ERC, Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, Justiça de Portugal e Governo? Ou a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial? Isto é demasiado grave para passar incólume", escreveram os azuis e brancos.Pouco depois, Pinto da Costa também criticou estes comentários, através da intervenção que fez no Thinking Football. "Um comentador de um canal referiu-se ao Taremi como muçulmano que não sabia nadar e agora sabe mergulhar. Como é que se permite isto? Não sei se o SOS Racismo e as entidades vão reagir, protestar, se a ERC vai estar em cima disto. Não sei. Se calhar se o Taremi tivesse dado um beijo a uma mulher, era um escândalo para as televisões. Mas o resto vale tudo", disse o presidente dos dragões.