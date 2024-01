FC Porto recorre para o TAD de decisão do CD sobre roubo do bar do Estádio da Luz

O FC Porto apresentou recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) relativamente à sanção imposta pelo Conselho de Disciplina (DC) no processo disciplinar n.º 25 2003/24, que votou os dragões ao pagamento de uma multa de 11.424 euros.A punição diz respeito ao clássico com o Benfica, disputado no dia 29 de setembro do ano passado , no qual adeptos azuis e brancos, segundo o que foi dado como provado, danificaram uma grade nas imediações do recinto e roubaram bebidas e alimentos de um bar na bancada da Luz afeta aos visitantes.