FC Porto recorre para o TAD do castigo de um jogo de interdição do Estádio do Dragão

O FC Porto já fez entrar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) um recurso e providência cautelar relativos ao castigo de um jogo de interdição do Estádio do Dragão aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPR, na sequência do incidente que ocorreu durante o jogo Moreirense-FC Porto, na 1.ª jornada do campeonato, e do qual resultaram ferimentos em duas crianças.Para além da interdição do Estádio do Dragão, o FC Porto foi punido com duas multas no valor total de 8.670 euros.