O FC Porto remete-se ao silêncio após expulsão de Sérgio Conceição na Supertaça, visto que nenhum elemento dos dragões vai marcar presença na zona de entrevistas rápidas, após a derrota (2-0) frente ao Benfica na Supertaça, de acordo com a RTP.Recorde-se que o técnico dos azuis e brancos foi expulso já nos descontos do encontro, por protestos dirigidos ao árbitro Luís Godinho. Sérgio Conceição recusou-se a deixar o banco de suplentes e o juiz da partida recorreu a Marcano para convencer o técnico a recolher ao balneário. Já com a Força Policial por perto, Conceição deixou depois o relvado e bateu no peito à saída.