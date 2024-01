FC Porto renova contrato com Rui Monteiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Rui Monteiro, extremo de apenas 20 anos que está a cumprir a segunda temporada como sénior no clube.

"É um momento muito feliz para mim, só tenho de agradecer ao FC Porto pela confiança porque, desde que cheguei cá, sempre me receberam e me trataram bem. Deram-me tudo e só tenho que agradecer e trabalhar no duro para retribuir a confiança que depositaram em mim", começou por dizer o jogador que está às ordens de António Folha na equipa B portista.

Adaptação ao futebol profissional

"É difícil, ainda estou a adaptar-me, mas estou num bom caminho e a tentar trabalhar todos os dias para ajudar a equipa no que for preciso."

Sonho da estreia no Dragão

"Ver os meus colegas a chegar ao topo é uma motivação para trabalhar ao máximo para estar pronto quando chegar a minha oportunidade. Jogar no Estádio do Dragão é um sonho para qualquer jogador. É um estádio fantástico e os adeptos são incríveis."