FC Porto renova ligação com a New Balance e reforça estatuto na marca

O FC Porto anunciou, na manhã desta quarta-feira, dia do jogo com o Barcelona, da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que renovou a sua ligação com a New Balance, que já vigora desde 2014.Os dragões não revelaram a duração do novo acordo, nem tão pouco os valores envolvidos. Ainda assim, referem, "o FC Porto passa de European Partner a Global Partner, reforçando o seu estatuto de uma das principais bandeiras da marca norte-americana".Neste novo acordo ficou ainda definido "a mudança do naming do Campo da Constituição, onde treinam e competem equipas de formação do FC Porto e Dragon Force, para 'New Balance Park'".Em suma, a empresa norte-americana continuará a ser a fornecedora de equipamentos das várias equipas do futebol portista e ainda de modalidades como o andebol e o hóquei em patins.