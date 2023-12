FC Porto revela lesões de Alan Varela e João Mário

Alan Varela sofreu um estiramento num músculo da anca esquerda e João Mário está a contar com uma contusão com hematoma na coxa direita. As informações clínicas foram avançadas pelo FC Porto no boletim de treino desta segunda-feira.O argentino foi titular na visita a Famalicão e apresentou queixas ainda na primeira parte do encontro, acabando por ser substituído na segunda. Já o lateral ficou de fora da partida, com Sérgio Conceição a perspetivar essa possibilidade na conferência de imprensa pré-jogo, pese embora não tenha especificado o problema físico em questão.Os dois jogadores jutam-se assim aos lesionados anteriores, no caso Veron, Marcano e Wendell. No treino voltou a participar João Mendes, que cumpriu os 90 minutos na última jornada da Liga Betclic.