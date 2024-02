FC Porto SAD fecha semestre com 35 M€ de lucro e capitais próprios ainda negativos

A FC Porto SAD fechou o primeiro semestre de 2023/24 com resultado líquido positivo de 35 milhões de euros e capitais próprios ainda negativos, de 8,5 M€, segundo nota enviada à CMVM, sendo que há um ano o resultado líquido foi negativo, de 10 milhões. Os dados dizem respeito ao período de 1 de julho de 2023 a 31 de dezembro.A sociedade prevê capitais próprios positivos de 1,1 M€ apenas após a entrada dos 9,6 M€ pelo acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que irá acontecer apenas no terceiro trimestre do exercício de 2023/24."Juntando o efeito da reavaliação do Estádio aos resultados apresentados ao semestre, o capital próprio consolidado da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD recuperou 167,5 milhões de euros, atingindo em 31 de dezembro de 2023 o valor negativo de 8,5 milhões de euros. Com o registo dos 9,6 milhões de euros do acesso aos oitavos de final da UEFA Champions League, os capitais próprios ficariam positivos em 1,1 milhões de euros", refere a nota enviada ao mercado.Os resultados operacionais são de 52 milhões de euros, num aumento considerável após ter sido de 1,4 M€ no período homólogo anterior. Os custos operacionais, excluindo custos com passes de jogadores, baixaram em cerca de 6 milhões de euros, muito por força da redução dos custos com pessoal (caiu dos 51 aos 43 M€), "pelo facto de o período homólogo ter incluído a atribuição deum prémio de acesso à UEFA Champions League 2022/2023 na qualidade de campeões nacionais".O ativo situa-se nos 504 milhões de euros e o passivo nos 513 M€.