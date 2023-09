FC Porto "sério" com Galeno "irreprimível" em "todos os golpes certos": a vitória dos dragões pela imprensa internacional

O FC Porto arrancou a edição da Liga dos Campeões deste ano com uma vitória frente ao Shakhtar (1-3) e isso muito se deve à exibição de Galeno, que terminou a partida com dois golos e uma assistência.O 3-1 frente ao Shakhtar Donetsk vinca a ideia de que o FC Porto é o grande rival do Barcelona no grupo H, com o diário 'Marca' a considerar a formação de Sérgio Conceição como "séria"."Um Shakhtar muito brando e inocente" que não teve hipótese contra o "vendaval dos dragões", segundo o 'Mundo Deportivo', deparou-se com o "show de Wenderson Galeno", assim apelidado pelo 'Globo Esporte', que resolveu o jogo em apenas 30 minutos, como muitos órgãos estrangeiros assinalaram.O 'L’Équipe', ainda que confundindo o FC Porto como "o atual campeão português", dá também destaque a Galeno, afirmando que o avançado portista estava "decididamente em todos os golpes certos", numa opinião com eco na 'Gazzetta dello Sport' que considera a exibição do extremo "irreprimível".