FC Porto-Shakhtar Donetsk, 5-3: o duelo em 5 factos

O FC Porto venceu () o Shakhtar Donetsk, num encontro referente à 6.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões e que mereceu a análise da GoalPoint, que destacou os seguintes dados estatísticos:A eficácia goleadora apareceu no jogo decisivo. Os dragões foram mortíferos na partida com o Shakhtar, somando cinco golos em apenas 2,4 Golos Esperados (xG), em 19 tentativas de remate (máximo do FC Porto na fase de grupos), nove delas enquadradas.Eustáquio acabou por ficar ligado a um dos golos ucranianos (autogolo), mas não se ficou pelo negativo: o médio aproveitou para igualar o máximo de ações defensivas no meio-campo adversário num só jogo da fase de grupos, com seis (num total de oito em todo o terreno de jogo).‘Show Galeno’ no Dragão. O extremo esteve em sete situações de golo (quatro remates e três passes para finalização) que culminaram em quatro ações para golo (dois golos e duas assistências). Somou ainda cinco conduções progressivas e foi o mais castigado em falta, com cinco infrações.As coisas não correram tão bem ao FC Porto na fase defensiva e primeira fase de construção. Os dragões perderam 11 posses no seu terço defensivo, zona onde falharam ainda 18 passes, facto que ajudou à igualmente ‘colorida’ contabilidade ucraniana.Evanilson foi outro justo destaque da partida. O brasileiro parece cada vez mais reencontrado com a sua melhor versão e neste jogo foi um ‘criativo’: não fez qualquer remate, mas ofereceu cinco aos companheiros, o máximo do jogo, um deles culminando em assistência para o golo inaugural de Galeno