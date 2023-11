Coimbra avança com queixa na FIFA contra o FC Porto por Otávio, avançam brasileiros

O Coimbra, clube brasileiro de Minas Gerais, entrou com uma ação na FIFA contra o FC Porto relativa à transferência de Otávio dos dragões para o Al Nassr, noticiou a versão brasileira do portal Goal, que adianta ainda que o organismo que rege o futebol mundial deu até ao dia 5 de dezembro ao FC Porto para saldar a dívida corrente, que corresponde à primeira parcela recebida pelos dragões.





Em causa estará a parte a que o emblema terá direito a receber por parte dos azuis e brancos dos 60 milhões de euros pelos quais se saldou a venda do internacional português para o clube saudita. No caso, a verba exigida será proporcional em 21,75 por cento à primeira tranche. Ao todo, o Coimbra terá direito, no final do plano de pagamentos, a encaixar algo como 12,75 M€Segundo a notícia, o FC Porto deveria pagar o equivalente a cada prestação - o plano contemplará três - saldada pelo Al Nassr até 10 dias após a entrada do dinheiro nos cofres portistas. Com o primeiro pagamento a dar entrada no início de setembro, o Coimbra terá tentado "receber" e "fez cobranças extrajudiciais, mas não obteve respostas".