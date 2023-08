FC Porto terá aceitado a oferta do Milan por Taremi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mehdi Taremi está um passo mais perto de reforçar o Milan. De acordo com Gianluca Di Marzio, jornalista especialista em mercado de transferência, o FC Porto já terá aceitado a oferta dos rossoneri, faltando apenas pequenos detalhes para que o iraniano viaje rumo a Itália para os exames médicos e assinatura do contrato.Os valores em causa andam na ordem dos 15 milhões de euros, sendo que o pagamento dos mesmos acontecerá o mais breve possível, algo que se revelou decisivo para que a SAD azul e branca tenha aceitado a proposta.De recordar que Taremi está na última época de contrato com o FC Porto.