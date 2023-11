«FC Porto? Uma equipa que quer ser campeã não pode perder estes jogos!»

ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após a derrota frente ao Estoril (0-1) na 10.ª jornada da Liga Betclic."Em termos de resultado, foi muito injusto para o FC Porto que, pelas oportunidades criadas, merecia ter saído vencedor. Temos de dar mérito ao Estoril, que defendeu bem perante um FC Porto muito apático e lento. Não fizeram um bom jogo.""Uma equipa que quer ser campeã não pode perder estes jogos! O FC Porto foi perdendo fulgor, paciência com bola e discernimento, o que fez o Estoril acreditar que podia tirar algo mais do jogo. Devíamos ter saído do encontro em vantagem.""A 1.ª parte nem foi má, não acho que a equipa tenha começado mal. Se o Taremi marcasse o penálti, seria tudo diferente. Mesmo assim, a 2.ª parte reservou dificuldades e foi um jogo muito mal conseguido por parte do FC Porto, deveriam ter feito mais."