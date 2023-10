FC Porto venceu o Lusitânia de Lourosa por 3-0 em jogo-treino no Olival

O FC Porto defrontou o Lusitânia de Lourosa, esta quinta-feira, num jogo-treino disputado à porta fechada, no Olival. Os dragões, apurou, venceram por 3-0.Danny Namaso, Nico González e Gonçalo Borges, este de penálti, apontaram os golos dos azuis e brancos contra a equipa da Liga 3.Martim Fernandes e João Mendes, da equipa B, estiveram ao serviço da equipa principal neste treino com jogo para colmatar as diversas baixas, incluindo a de Eustáquio, que ainda está em trânsito para o Porto, na sequência da lesão que sofreu pelo Canadá.De resto, Diogo Costa (Portugal), Gonçalo Ribeiro (Portugal sub-19), Jorge Sánchez (México), Francisco Conceição (Portugal sub-21) e Mehdi Taremi (Irão) continuam ao serviço das respetivas seleções, enquanto Pepe, Iván Marcano, Zaidu e Gabriel Veron fizeram tratamento às suas lesões.Os dragões vão agora gozar três dias e meio de folga, estando o regresso aos trabalhos no Olival agendado para a próxima segunda-feira, às 10h30, no Olival.