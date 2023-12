FC Porto vende redes das balizas do jogo com o Shakhtar: valores podem ultrapassar os mil euros

O FC Porto lançou esta sexta-feira um novo conceito de marketing no futebol português, anunciando a memorabília do clube. O objetivo desta nova aposta do clube pretende permitir aos adeptos adquirirem produtos únicos "com uma história própria, autenticados pelo clube e com uma identidade que os transformam em preciosidades para portistas, acima de tudo, mas também para colecionadores".Os primeiros artigos disponibilizados pelo clube, em exclusivo na FC Porto Online Store, são as redes das balizas norte e sul e as quatro bandeirolas de canto do jogo com o Shakhtar Donetsk, partida da 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões que os dragões venceram por 5-3, em que a formação portista assegurou o apuramento para os oitavos de final da competição milionária. Contudo, os preços não são para todos os bolsos, com itens a ultrapassarem os 1.000 euros."Seja uma bola, uma bandeirola de canto, uma cadeira... Quase tudo, no fundo. Em vários momentos ao longo do ano, o FC Porto disponibilizará para venda alguns artigos que fazem parte da vida emocional do clube. Produtos únicos, com uma história própria, autenticados pelo clube e com uma identidade que os transformam em preciosidades para portistas, acima de tudo, mas também para colecionadores. O mote é simples: seja um orgulhoso detentor de um pedaço de história do clube ("Become a proud owner")", pode ler-se na nota hoje partilhada no site oficial do clube.Esta é um conceito já utilizado por outros clubes europeus, como é o caso de Barcelona e Arsenal. FC Porto torna-se pioneiro em Portugal.A rede que Galeno agitou por duas vezes no FC Porto-Shakhtar Donetsk pode ser tua. A rede completa da baliza Norte do Estádio do Dragão, utilizada no jogo que valeu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões 2023/24. Uma peça única e certificada pelo FC Porto.A rede da baliza onde Pepe fez um golo histórico pode ser tua. O capitão do FC Porto bateu o recorde do jogador mais velho a marcar na Liga dos Campeões com um golo na baliza onde estava esta rede, no jogo frente ao Shakhtar Donetsk. Uma peça única e certificada pelo FC Porto.O caminho do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões 2023/24 foi aberto por Galeno e festejado junto a esta bandeirola de canto (Norte Poente). Uma recordação única e certificada pelo FC Porto que agora pode ser tua.Começou aqui o histórico golo do Pepe ao Shakhtar Donetsk: o mais velho de sempre a marcar na Liga dos Campeões. Esta é a bandeirola do canto Sul Poente, onde Eustaquio centrou para a área, para o quarto golo da vitória por 5-3. Uma peça única e certificada pelo FC Porto.Uma peça única e certificada pelo FC Porto. A bandeirola de canto (Sul Nascente) do jogo com o Shakhtar Donetsk, que o FC Porto venceu por 5-3, apurando-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões 2023/24.Uma peça única e certificada pelo FC Porto. A bandeirola de canto (Norte Nascente) do jogo com o Shakhtar Donetsk, que o FC Porto venceu por 5-3, apurando-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões 2023/24.