FC Porto visa arbitragem após derrota na Luz: «O cenário até poderia ter sido pior...»

Depois de várias críticas logo após a derrota na Luz (1-0) , o FC Porto voltou este sábado a visar a equipa de arbitragem do clássico com o Benfica no 'Dragões Diário'."Cinco anos depois, o FC Porto voltou a sair da Luz sem pontos. E se o resultado não está em linha com o registo habitual na casa do Benfica, a forma como aconteceu não é surpreendente: as últimas três derrotas perante os encarnados aconteceram sempre com os Dragões a terminarem o jogo com dez atletas em campo. Ontem a vítima foi Fábio Cardoso, expulso ao minuto 19 num lance com profundo impacto nos 83 minutos jogados até ao fim: 'A partir daí jogámos contra muitos mais', afirmou Sérgio Conceição. E o cenário até poderia ter sido pior, uma vez que pouco depois o videoárbitro interveio para tentar (sem sucesso e sem razão) reverter uma decisão e deixar o FC Porto a jogar com nove", pode ler-se na newsletter diária dos azuis e brancos.E prosseguem: "A 'resposta muito positiva' e o espírito demonstrado em todos os momentos dão garantias para o futuro. O grupo está preparado para enfrentar todos os adversários e até os objetos arremessados por fãs dos rivais: 'Podem atirar-nos com tudo, porque somos fortes e temos um escudo que é a grande ligação aos adeptos, o trabalho, o compromisso, a grande vontade de ganhar este campeonato'".