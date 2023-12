FC Porto visa Sporting e Novo Banco: «Operações que violaram as regras bancárias»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto aproveitou a sua newsletter diária para deixar uma 'bicada' ao Sporting e ao Novo Banco. O clube portista, que diz ter visto um pedido de empréstimo de dois milhões de euros ser recusado pela instituição, fala em "operações que violaram as regras bancárias"."O perdão de mais 36 milhões de euros da dívida do Sporting ao Novo Banco é uma das notícias da semana. A instituição que em plena pandemia rejeitou um empréstimo de dois milhões de euros ao FC Porto aceitou receber apenas 14,37 milhões de euros relativos a uma dívida dos lisboetas que ascendia aos 51,5 milhões. Num curto espaço de tempo e na sequência de operações que violaram as regras bancárias - apurou uma auditoria a que o Porto Canal teve acesso -, a banca da capital perdoou cerca de 95 milhões de euros ao Sporting, o que equivale sensivelmente aos prémios relativos a três participações na Liga dos Campeões", escreveram os portistas na newsletter 'Dragões Diário'.