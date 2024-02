FC Porto volta a arrasar arbitragens: «O VAR só intervém em prejuízo do nosso clube»

O FC Porto voltou esta terça-feira, através da newsletter Dragões Diário, a deixar críticas à arbitragem depois da derrota em Arouca (3-2) , frisando que o videoárbitro só "intervém em prejuízo do clube", "ao contrário do que acontece quando estão em causa os rivais diretos"."O reconhecimento do demérito numa má exibição e num resultado negativo não implica o branqueamento de erros de arbitragem, e a verdade é que ontem o FC Porto voltou a ser prejudicado. Como se vê nestas imagens, Galeno sofreu uma falta clara para penálti [aos 57 minutos] que não foi assinalado pelo videoárbitro Luís Ferreira", pode ler-se."Já na semana passada o videoárbitro interveio para reverter mal um penálti assinalado sobre Evanilson. E há poucas semanas, no Bessa, não interveio para dar conta de uma falta sobre Eustáquio. Nos jogos do FC Porto, o videoárbitro só intervém em prejuízo do nosso clube - ao contrário do que acontece quando estão em causa os nossos rivais diretos", acrescentam os azuis e brancos.Refira-se que, com esta derrota, o FC Porto continua a somar 45 pontos, menos sete que Benfica e Sporting, este último com menos um jogo.