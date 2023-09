«Absurdas e obscenas»: Federação iraniana condena palavras de Carlos Xavier sobre Taremi

Assobre Mehdi Taremi chegaram ao Irão e a federação daquele país emitiu, este domingo, um comunicado a condená-las, mesmo depois de o antigo jogador do Sporting se ter retratado e"É surpreendente e lamentável que estas declarações racistas tenham sido feitas contra um jogador empenhado e leal, por um membro da família global do futebol", pode ler-se no site oficial da federação iraniana de futebol."Os elementos da seleção iraniana condenam e enfatizam estas declarações vergonhosas. A linguagem internacional do futebol é a linguagem da bondade", vinca o comunicado, considerando que as palavras de Carlos Xavier são "absurdas e obscenas" e que provocaram "uma reação negativa" no Irão, bem como em todos "os membros da grande família internacional do futebol".