Fernando Andrade despede-se do FC Porto: «Mudou a minha vida»

O contrato de Fernando Andrade com o FC Porto termina esta sexta-feira e o brasileiro recorreu às redes sociais para se despedir de quem com ele conviveu ao longo dos últimos quatro anos."Não é fácil para mim vir aqui para me despedir de uma casa em que tanto aprendi e cresci. O FC Porto mudou a minha vida", escreveu Fernando Andrade, ele que durante a etapa no Dragão teve três saídas por empréstimo, duas para a Turquia e uma para Arábia Saudita. E foi no Médio Oriente que sofreu uma grave lesão que deixou marcas."Sempre serei grato a todas as pessoas que conheci no FC Porto. Dona Paula, o Chef, Mister, Vitor Bruno, Edu, Dr. Pulga, Nanduxo, Rui Correia, Sandro, Vitor Santos, Andre Lobo, Manuel, enfim, são muitos os nomes e não quero ser injusto com ninguém, eu lembro de cada um de vocês, de coração", escreveu Fernando Andrade na sua página de Instagram, concluindo: "Obrigado aos torcedores que sempre me respeitaram, dentro e fora de campo, vocês são gigantes. E para finalizar, meus amigos de profissão, vocês sim me ajudaram muito e sabem o que passei, obrigado malta e boa sorte pro futuro."

De recordar que Fernando Andrade vai agora vincular-se ao Casa Pia, num contrato válido por duas épocas.