Fernando Gomes e as negociações com um novo parceiro: «Trata-se de aumentar receitas e esse aumento é que é partilhado»

Fernando Gomes detalhou na manhã desta sexta-feira, até onde lhe é possível devido à confidencialidade inerente, o processo negocial com uma empresa americana tendo em vista, entre outros fatores, a comercialização dos naming rights do Estádio do Dragão."Não é só o naming do estádio, é algo mais alargado do que isso. Estamos em negociações, mas temos dever de confidencialidade para as negociações que estão em curso. Uma pequena parte desse processo está resolvida, mas é uma pequena parte. Li ontem algumas coisas nas redes sociais, a grande maioria delas completamente erradas. Um devoto do FC Porto dizia que estavamos a sacrificar receitas futuras. Não é verdade. Ninguém ainda sabe... Há um acordo de confidencialidade com a empresa com quem estamos a negociar", começou por dizer, detalhando que as acusações de que o FC Porto vai sacrificar receitas futuras estão erradas: "Antes do final do homem informaremos os sócios, teremos de tomar deliberações também na administração, mas o que posso dizer nesta fase é que o FC Porto pode dar aqui um grande passo no sentido de melhorar a sua imagem, melhorar a presença dos sócios, a qualidade da presença no estádio, melhorando o seu estádio, melhorando as receitas, sem que isto signifique ir buscar receitas de amanhã. Não é disso que se trata, de sacrificar receitas... Trata-se de aumentar receitas e esse aumento das receitas é que é partilhado. Há um know-how, uma rede internacional que nós não temos e essa é que é a mais-valia. Por alguma razão clubes de dimensão superir ao FC Porto tentaram fazer a mesma coisa."Por fim, o administrador com o pelouro financeiro destacou que este acordo irá contribuir de sobremaneira para a diminuição dos 175,98 milhões de euros dos capitais próprios negativos. "Este ano vai acontecer uma situação que vai permitir que em dezembro esse capital próprio já diminua. O FC Porto está em negociações com uma empresa, vai fazer diminuir o capital próprio negativo, vai acontecer esta época. Vai diminuir bastante o capital próprio negativo", disse.