Fernando Gomes e o escrutínio às contas: «Serviu de arma de arremesso para descredibilizar esta administração»

Numa sessão que decorre no Estádio do Dragão, Fernando Gomes apontou o volume de comentários e "escrutínio não habitual" às contas da SAD portista, "o que não é estranho ao facto de estarmos perto de ato eleitoral"."As contas têm sido alvo de comentários e de escrutínio não habitual, o que não é estranho ao facto de estarmos perto de ato eleitoral. Serviu de arma de arremesso para descredibilizar esta administração. As contas semestrais referem-se a 31 de dezembro, mas nunca são apresentadas dia 31 ou dia 1 de janeiro. Estranho ver a 2 de janeiro perguntarem onde estavam os resultados financeiros. Ao contrário de anos anteriores, as contas estão a ser apresentadas antes do final de fevereiro. E o que o presidente tem vindo a dizer confirma-se integralmente", afirmou o administrador da SAD."Não há contabilidade criativa nem antecipação de receitas. Tudo o que tem sido dito é uma falácia. (...) O que se disse até aqui, esperamos que apenas por falta de informação, tem a ver com os capitais próprios. Tínhamos objetivo de atingir capitais próprios esta época e temos reduzido bastante já este semestre. Disse-se que representava uma perigosa antecipação de receitas, André Villas-Boas disse que estávamos a antecipar 15 anos de receitas e direitos televisivos para lá de 2028. Tinhamos comprometido tudo até 2028 e já estávamos a negociar para lá. Não é verdade. Não estamos a comprometer receitas dos próximos 15 anos", explicou.