Fernando Gomes e o 'milagre financeiro' com a Legends: «Vamos conseguir uma grande mais-valia»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O milagre financeiro revelado por Pinto da Costa foi explicado por Fernando Gomes em entrevista ao Jornal de Notícias. Os Capitais Próprios que podem passar de 175,9 milhões de euros negativos para um valor positivo beneficiarão da venda de Otávio, das receitas da Champions e sobretudo do acordo com a multinacional Legends que irá tomar conta da gestão do Dragão.





“A Porto Comercial continuará a ser gerida pelo FC Porto. Eles serão nossos parceiros minoritários. Por via disso vamos conseguir aqui uma grande mais-valia”, assegurou Fernando Gomes.